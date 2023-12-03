Москва 03 декабря 2023, 12:36 Почти 20 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах из-за снегопада Freepik

Читать 360tv в

Обрушившийся 3 декабря на Москву снегопад стал причиной сбоя работы трех столичных аэропортов. Больше всего пострадали пассажиры воздушной гавани Внуково — там задержали шесть рейсов и два отменили, таковы данные сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Домодедово три рейса задержали и два отменили, в Шереметьево — шесть. В Жуковском пока обошлось без задержек и отмены рейсов.

Реклама

Накануне в Москве задержали 43 рейса и отменили еще девять. Причиной этому также стала непогода.

Сегодня в Москве будет облачная погода, сильный снег и метели. Всего за воскресенье и ночь понедельника прогнозируется, что выпадет где-то от 10 до 12 сантиметров снега. Днем столбики термометров покажут от -4 до -6 градусов.

Затем на Москву и Подмосковье обрушатся лютые морозы. Холодать начнет со среды, 6 декабря.