Москва 24 февраля 2024, 13:40 Почти 20 домов с картушами капитально отремонтировали в Москве Мэрия Москвы: в 18 домах с картушами провели капитальный ремонт Freepik

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В Москве завершили капитальный ремонт в 18 домах с картушами. Мастера используют качественные материалы, чтобы воссоздать первозданную красоту декора фасадов, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Всего с момента старта программы капремонта удалось восстановить 18 домов с картушами. Среди них — шестиэтажный жилой дом на Старой Басманной улице, построенный в 1908 году.

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Специалисты восстановили фасад, крышу, подъезд и подвал, а также установили новые инженерные коммуникации. Реставраторы воссоздали архитектурные детали и привели в порядок стены, используя современные материалы.

В Гагаринском переулке отремонтировали жилую пятиэтажку. П-образный дом с проездной аркой и картушем построили в 1910 году по проекту архитектора Дмитрия Челищева.

В Москве также проведут реконструкцию павильонов киностудии имени Горького. В районах Ростокино и Левобережный отремонтируют старые и построят новые корпуса.