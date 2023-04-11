Москва 11 апреля 2023, 11:15 Почти 20 домов по проекту реновации сдали в Москве с начала года Заммэра Бочкарев: за I квартал 2023 года в Москве сдали 19 домов по программе реновации РИА «Новости»

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За первый квартал 2023 года в Москве завершили строительство 19 домов по программе реновации. Все они получили разрешения на ввод в эксплуатацию, рассказал заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«С начала года мы в рамках реновации сдали уже почти два десятка домов, жилая площадь которых составляет 377 тысяч квадратных метров. При этом в планах до конца года построить около миллиона квадратных метров реновационного жилья. Программа с каждым годом набирает обороты, чтобы удовлетворить потребности москвичей в новом качественном жилье», — отметил он.

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В новостройках 6512 квартир с современным ремонтом — они ждут жителей, которые переедут туда из ветхих пятиэтажек столицы.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что 19 сданных многоэтажек расположены в девяти административных округах столицы. Лидерами по вводу недвижимости по программе реновации стали Южный и Северный административные округа — в них сдали по четыре новых дома.

В ЮВАО две новостройки ввели в эксплуатацию в Донском районе, по одной — в Даниловском районе и районе Нагатино-Садовники. В САО три корпуса сдали в Головинском районе и один — в Бескудниковском.

На каждом этапе строительства дома проверяли на соответствие качества строительно-монтажных работ и материалов проектной документации.