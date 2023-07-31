Москва 31 июля 2023, 17:31 Почти 190 жилых помещений в общежитиях Москвы получат налоговые льготы Налоговые льготы выделят для 186 жилых помещений в студенческих общежитиях Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве выделят налоговые льготы для 186 жилых помещений в общежитиях. Благодаря им стоимость проживания для студентов снизится. Это также простимулирует инвестирование в строительство таких объектов. Об этом сообщила глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«Льгота введена в Москве в 2021 году сроком на пять лет. Она предусматривает полное освобождение от налога на имущество частных общежитий, введенных в эксплуатацию после 1 января 2020 года, в которых не менее 70% площади используется для проживания студентов и преподавателей вузов, имеющих государственную аккредитацию», — сказала она.

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Реестр утвердили на заседании президиума правительства Москвы. Его обновляют каждый год. Для того чтобы воспользоваться льготой, собственнику помещений необходимо подать заявление. Список общежитий утверждают после проверки всех документов.

Ранее россиянам сообщили, что льгота для участников спецоперации помогла поступить в вузы семи тысячам человек.