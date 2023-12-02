Москва 02 декабря 2023, 13:26 Почти 19 тысяч фонарей установили в Москве во дворах и у соцобъектов в этом году Собянин: установили в этом году около 19 тысяч фонарей во дворах и у соцобъектов РИА «Новости»

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В Москве с января этого года в жилых дворах и рядом с социальными объектами появилось примерно 19 тысяч опор освещения. Около 6,5 тысячи уличных светильников заменили на энергоэффективные, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, свыше 3,3 тысячи фонарей установили около школ, детских садов и медучреждений, еще более 15,5 тысячи — во дворах, на спортивных и детских площадках.

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«Для нас важно, чтобы горожане чувствовали себя комфортно», — подчеркнул мэр.

Он уточнил, что новые опоры освещения оснащены светодиодными светильниками с теплым белым светом. Их преимущества в долговечности, экономии электроэнергии и визуальном восприятии.

Глава города добавил, что специалисты меняют в старых опорах светильники на светодиодные, когда они ломаются или истекает срок их эксплуатации.

Возле кластера «Ломоносов» на западе Москвы обновили тротуары и установили современные фонари. Первый этап работ провели в границах Проектируемого проезда № 6453.