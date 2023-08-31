Москва 31 августа 2023, 10:31 Почти 170 территорий школ и детских садов обновили в Москве в 2023 году Собянин: 167 территорий образовательных учреждений обновили в 2023 году в Москве Личный блог мэра Москвы Сергея Собянина

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За 2023 год в столице обновили 167 территорий образовательных учреждений. После благоустройства дворы и стадионы превратились в места притяжения для всех горожан. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

«После благоустройства школьные дворы и стадионы превращаются в центры притяжения для местных жителей. В первой половине дня здесь проходят уроки физкультуры. А после обеда и до самого вечера — кипит бурная жизнь», — подчеркнул он.

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Самым масштабным проектом благоустройства стал двор у колледжа № 23. Там создали целый спортивный кластер. Его дополнили игровым комплексом: установили горки, карусели, качели, стенку для рисования и тренажеры.

Личный блог мэра Москвы Сергея Собянина

Также сразу пять спортивных площадок благоустроили на территории «Школы на проспекте Вернадского». Две из них сделали многофункциональными и по одной волейбольной, футбольной и для воркаута.

Личный блог мэра Москвы Сергея Собянина

Для воспитанников детского сада школы № 2101 на улице Герасима Курина поставили качели, песочницы, развивающие тач-панели, игровые домики и машины.

Личный блог мэра Москвы Сергея Собянина

Кроме этого, благоустроили территории школы № 763 и детского сада при ней на Стартовой улице, первого московского образовательного комплекса на улице Тихомирова, школы № 2097 на бульваре Яна Райниса и многие другие.

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