20 февраля 2024, 17:21
Почти 1,7 тысячи дворов благоустроят за год в Москве
Бирюков: в Москве в 2024 году благоустроят около 1,7 тысячи дворов
В этом году в Москве планируют привести в порядок примерно 1,7 тысячи дворов. Специалисты обновят асфальт на пешеходных дорожках и в проездах, а также обустроят парковки, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
«Важный заключительный этап благоустройства — озеленение, в ходе работ разобьем газоны и клумбы», — отметил заммэра Москвы Петр Бирюков.
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Он уточнил, что проектные решения создавали, учитывая предложения и пожелания горожан. Чаще всего москвичи просили улучшить освещение, отремонтировать детские и спортивные площадки, а также установить скамейки.
Заммэра добавил, что в этом году заменят или установят новые небольшие архитектурные формы. Во дворах появятся качели и беседки. На детских и спортивных площадках заменят покрытие и оборудование. Установят фонари и уличные торшеры. Если горожане захотят и будут соответствующие условия, создадут места для выгула собак.
Ранее в Западном округе Москвы благоустроили территорию рядом со станцией МЦД-4 «Внуково». Там расширили тротуары и добавили пешеходные переходы.
Благоустройство
Москва
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