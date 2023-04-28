Москва 28 апреля 2023, 14:11 Почти 1,7 миллиона москвичей приняли участие в общегородском субботнике Собянин: в общегородском субботнике 15 апреля участвовали почти 1,7 миллиона москвичей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Традиционный общегородской субботник прошел в Москве 15 апреля. В нем приняли участие почти 1,7 миллиона москвичей, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«15 апреля почти 1,7 миллиона человек приняли участие в традиционном общегородском субботнике. В общей сложности в этот день прогребли почти три тысячи гектаров газонов, высадили около тысячи деревьев, подготовили 33,4 тысячи квадратных метров цветников», — подчеркнул он.

Реклама

Собянин также напомнил, что весна в этом году пришла в столицу рано. Дождей было мало, а температур — выше обычного. Эта погода оказалась идеальной для того, чтобы привести город в порядок после зимы. Занимались этим не только жители: комплекс городского хозяйства с начала апреля ввел традиционный месячник благоустройства.

В рамках генеральной уборки столицы специалисты моют фасады зданий, красят цоколи и делают ремонт входных групп. В порядок приводят и транспортную инфраструктуру. Без внимания не оставляют и дворы с парками — там убирают сухостой.