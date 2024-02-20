Москва 20 февраля 2024, 17:04 Почти 150 тысяч москвичей посетили ярмарки выходного дня нового формата Ярмарки выходного дня нового формата посетили почти 150 тысяч человек в Москве Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Ярмарки выходного дня нового формата собрали примерно 150 тысяч москвичей. За три недели удалось продать в общей сложности 70 тысяч килограммов продуктов, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В этом году 2 февраля впервые открыли ярмарки выходного дня в новых павильонах с отоплением, кондиционерами и вентиляцией. Они работают в 10 округах Москвы неподалеку от жилых домов и станций метро с пятницы по воскресенье с 08:00 до 20:00.

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За три недели продавцы реализовали 70 тысяч килограммов продуктов. Большая часть пришлась на сезонные овощи и фрукты, соленья и бакалею, еще почти 30% — мясо-молочная и рыбная продукция.

На торговых площадках также представлен уникальный ассортимент фермеров более чем из 40 регионов России.

С апреля по декабрь в столице будут работать сезонные ярмарки выходного дня — это еще 33 торговые площадки.

В прошлом году московские ярмарки посетили более шести миллионов человек. За 12 месяцев продали свыше 11,6 тонны продукции.