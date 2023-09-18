Москва 18 сентября 2023, 10:26 Почти 15 миллионов тюльпанов высадят на клумбы в Москве Заммэра Москвы Бирюков: коммунальщики высадят на клумбы 15 миллионов тюльпанов Фото: Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы

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В Москве планируют высадить на клумбы примерно 15 миллионов тюльпанов. По традиции цветы распустятся к майским праздникам, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты Комплекса городского хозяйства в октябре проведут работы по высадке около 15 миллионов тюльпанов, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур. После высадки цветники задекорируем разноцветной древесной щепой, которая поможет защитить луковицы от сильных морозов», — уточнил он.

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Заммэра добавил, что общая площадь клумб превысит 220 тысяч квадратных метров. Москвичи и туристы смогут любоваться тюльпанами на улицах, набережных, площадях, в скверах, парках и городских общественных пространствах.

Бирюков отметил, что специалисты высадят разные сорта тюльпанов. В частности, «Стронг Голд» — желтые бутоны, напоминающие вытянутый бокал, а также багряно-красные «Апельдорн», белые «Роял Вирджин» и «Шуга Лав» нежно-розового цвета.

Перед работами по высадке коммунальщики подготовят клумбы: уберут отцветшие однолетники, прополют, разрыхлят и удобрят землю.

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