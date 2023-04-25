Москва 25 апреля 2023, 16:25 Почти 140 мест отдыха у воды подготовят в Москве летом Мэр Москвы Собянин: в Москве летом подготовят 136 мест отдыха у воды Pxhere

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Места отдыха у воды к лету появятся во всех округах столицы. Обустройство завершат до конца мая, всего москвичи смогут позагорать на 136 территориях. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Во всех округах Москвы до конца мая подготовим места отдыха у воды. Всего будет 136 территорий, 13 из них — с возможностью купания», — написал он.

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Собянин отметил, что в список мест отдыха у воды вошел Кольский пруд в парке «Яуза» района Свиблово. В прошлом году водоем очистили от ила, а берег укрепили. Кроме того, специалисты сделали на территории четыре зоны биоплато.Там высадили растения, которые не дают водорослям размножаться в пруду и служат укрытием для водоплавающих птиц и рыб.

Ранее российским автомобилистам напомнили, что им могут грозить штрафы за парковку возле водоемов.