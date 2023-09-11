Москва 11 сентября 2023, 16:37 Почти 140 домов снесли по программе реновации в Москве Бочкарев: 137 домов снесли в Москве по программе реновации с начала года Пресс-служба градостроительной политики и строительтсва Москвы

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В Москве продолжают расселение горожан из старых домов в новые по программе реновации. С начала этого года уже снесли 137 жилых объектов. Это намного превысило показатель за все пять лет программы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Благодаря высоким темпам возведения и качеству нового жилья закономерно ускоряются процессы переселения жителей и освобождения территорий для последующего строительства новых комфортных домов и сопутствующей инфраструктуры», — подчеркнул он.

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Всего с начала реализации программы реновации снесли 270 старых домов. Лидерами стали западный, восточный и северный округа столицы. При демонтаже зданий специалисты используют технологию умного сноса. Кроме того, в результате работ переработали более 1,3 миллиона тонн отходов.

Ранее стало известно, что свыше 100 тысяч москвичей стали правообладателями нового жилья по реновации.