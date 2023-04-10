Москва 10 апреля 2023, 09:49 Почти 14 тысяч подъездов отремонтируют в Москве в 2023 году Заммэра Бирюков: в Москве в 2023 году отремонтируют почти 14 тысяч подъездов РИА «Новости»

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В 2023 году специалисты столичного комплекса городского хозяйства приведут в порядок почти 14 тысяч многоквартирных домов. Работы выполнят в рамках текущего ремонта, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Его процитировало РИАМО.

«Содержанию подъездов жилых домов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, в этом году запланированы работы более чем в 14 тысяч подъездов. В них проведут косметический ремонт», — отметил он.

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По словам Бирюкова, сейчас в столице реализуют единый подход к текущим ремонтным работам в подъездах. Везде красят входные группы, стены и потолки, а оконные и дверные блоки, ступени и перила приводят в порядок при необходимости. Также, если нужно, меняют таблички этажности и осветительные приборы.

Кроме того, в порядок приводят теплоизоляцию трубопроводов, отметил заместитель мэра. Отдельное внимание уделяют и электропроводке — ее убирают в специальные короба.

О начале ремонта подъезда жителей предупреждают заранее: информация появляется на стендах и в местах общего пользования.