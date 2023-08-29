Почти 130 старых домов демонтировали по программе реновации в Москве | 360°

Москва 29 августа 2023, 12:51 Почти 130 старых домов демонтировали по программе реновации в Москве Заммэра Москвы Бочкарев: годовой план по сносу старых домов выполнили на 50% Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В столице продолжают снос старых домов по программе реновации. Работы выполнили на 50%. С начала года в городе демонтировали 127 жилых помещений, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«При годовом плане сноса в 250 старых домов, за восемь месяцев года уже демонтировано 127 зданий. Таким образом, план выполнен наполовину», — подчеркнул он.

Реклама

По словам Бочкарева, эти показатели гораздо выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Тогда снесли только 40 домов.

На месте сноса старых жилых помещений возводят новые, а также строят объекты социальной инфраструктуры. Всего с начала реализации программы реновации демонтировали 260 домов.

Ранее Бочкарев рассказал, что переселение жильцов более чем 500 домов по реновации завершили в Москве.