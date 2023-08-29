Почти 130 старых домов демонтировали по программе реновации в Москве | 360°

29 августа 2023, 12:51
Почти 130 старых домов демонтировали по программе реновации в Москве
Заммэра Москвы Бочкарев: годовой план по сносу старых домов выполнили на 50%
В столице продолжают снос старых домов по программе реновации. Работы выполнили на 50%. С начала года в городе демонтировали 127 жилых помещений, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«При годовом плане сноса в 250 старых домов, за восемь месяцев года уже демонтировано 127 зданий. Таким образом, план выполнен наполовину», — подчеркнул он.
Реклама
По словам Бочкарева, эти показатели гораздо выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Тогда снесли только 40 домов.
На месте сноса старых жилых помещений возводят новые, а также строят объекты социальной инфраструктуры. Всего с начала реализации программы реновации демонтировали 260 домов.
Ранее Бочкарев рассказал, что переселение жильцов более чем 500 домов по реновации завершили в Москве.
Москва 2023
Реновация в Москве
Андрей Бочкарев
Реклама
Реклама