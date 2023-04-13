Москва 13 апреля 2023, 10:04 Почти 1,3 миллиона москвичей оформили самозанятость Заммэра Ефимов: число самозанятых в Москве достигло почти 1,3 млн человек Pxhere

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По данным на 1 марта, более 1,28 миллиона москвичей оформили самозанятость. Чаще всего они занимаются пассажирскими перевозками, доставкой, рекламой, маркетингом и строительством, а также сдают в аренду квартиры, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За два месяца текущего года число плательщиков налога на профессиональный доход увеличилось на 48,5 тысячи человек. Суммарный доход самозанятых с начала 2019 года, когда в Москве ввели этот налоговый режим, к 1 марта 2023 года превысил 637 миллиардов рублей. Более 42 миллиардов рублей от этой суммы они заработали в январе — феврале 2023 года», — уточнил он.

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У такого налогового режима множество преимуществ для людей, которые работают сами на себя, не нанимая при этом других сотрудников. Это простота регистрации, автоматизированная подача информации о доходах, а также отсутствие необходимости пользоваться кассовой техникой и подавать налоговую отчетность.

За февраль этого года самозанятые москвичи выдали клиентам 8,5 миллиона чеков. Этот показатель почти в 1,5 раза выше, чем в то же время в прошлом году. На 8% вырос и средний размер чека.