Москва 02 мая 2023, 13:57 Почти 1000 социальных объектов построили в Москве за 12 лет Мэр Собянин: за 12 лет в Москве построили более 900 социальных объектов Pxhere

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Строительному комплексу Москвы исполнилось 35 лет, отметил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Только за последние 12 лет в столице построили 907 новых объектов социальной инфраструктуры.

«Всего в строительной и смежных отраслях заняты больше одного миллиона человек. Благодаря слаженным усилиям талантливых строителей, архитекторов и проектировщиков инфраструктура Москвы активно растет. Их успехи впечатляют не только горожан, но и специалистов со всего мира», — написал он.

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За 12 лет в Москве ввели в эксплуатацию более 120 миллионов квадратных метров недвижимости. Их них 51 миллион «квадратов» выделили под жилье. Не оставили без внимания и социальную инфраструктуру: в столице построили 64 объекта культуры, 132 больницы и поликлиники, 158 школ, 179 спортивных сооружений и 374 детских сада. Всего за это время в столице появилось 907 новых социальных объектов.

Продолжает развиваться и транспортная система, яркий пример — Большая кольцевая линия. В столице открыли 109 станций метро и МЦК, а также построили 1200 километров дорог.