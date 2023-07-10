Москва 10 июля 2023, 10:30 Почти 100 объектов построят в Москве для создания новых рабочих мест Мэр Москвы Собянин: 99 объектов возведут по программе стимулирования создания рабочих мест Сайт мэра и правительства Москвы

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Благодаря программе стимулирования создания рабочих мест в Москве построят 99 деловых объектов. Это позволит более 81 тысячи человек найти работу около дома. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Жители будут экономить время на дороге, а нагрузка на городской транспорт уменьшится. Сергей Собянин Мэр Москвы

По его словам, на протяжении трех лет идет комплексная застройка разных районов столицы с помощью инвесторов. К примеру, в Новой Москве планируют возвести 17 объектов образования, пять деловых центров, три центра инноваций и импортозамещения, два промышленных и производственно-логистический комплексы. Кроме того, там построят логистический парк, торговый центр и Центр подготовки сборных России по баскетболу.

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Собянин уточнил, что инвесторы, которые участвуют в программе, получат льготы. В частности, им снизят плату за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство.

Ранее мэр столицы рассказал о новых школах, детских садах и поликлиниках в трех округах Москвы.