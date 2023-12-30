Москва 30 декабря 2023, 14:11 Почти 100 московских районов затронуло переселение по реновации в этом году Бочкарев: в 2023 году в 94 районах Москвы прошло переселение по реновации Телеканал «360»

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В 94 московских районах участники реновации начали заезжать в новые квартиры в уходящем году. Это три четверти от всех районов, вошедших в программу, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В 2023 году переселение началось, в частности, в районах Метрогородок, Новогиреево, Капотня, Нагатино-Садовники, Донской, Раменки, Внуково, Покровское-Стрешнево, Старое Крюково, а также в поселении Филимонковское», — уточнил он.

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Бочкарев отметил, что в трех районах из вышеуказанных начали расселять все ветхие дома, участвующие в реновации.

По словам главы столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, в общей сложности в этом году переселение по реновации охватило еще 10 районов и поселений Москвы. Он подчеркнул, что реновация проходит в 122 районах. Жители более 75% районов отметили новоселье или приступили к переезду в новые квартиры.

В Москве за шесть лет реализации программы реновации расселили 949 старых домов. В новые квартиры начали переезжать свыше 154 тысяч человек.