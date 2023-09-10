Москва 10 сентября 2023, 12:17 Победителями второго розыгрыша «Миллиона призов» стали более 720 тысяч москвичей Более 720 тысяч москвичей победили во втором розыгрыше баллов «Миллиона призов» Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице 10 сентября подвели итоги второго розыгрыша акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов». Число победителей среди проголосовавших онлайн на выборах мэра превысило 720 тысяч человек, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Призы разыгрывали с помощью программы, которая определяет победителя рандомным методом. Одну, три или пять тысяч баллов начислили 723 183 москвичам. Один балл — один рубль. Всего в двух розыгрышах приняли участие 2 090 881 человек.

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Призовые баллы достались москвичам, которые успели проголосовать в электронном виде 9 сентября до 20:00. Свой выигрыш горожанам предложили потратить на покупки в магазинах, походы в кафе и рестораны, а также на билеты в театр или кино.

После 12:00 всем победителям придет СМС о выигрыше. Также можно самим проверить, стал ли персональный код выигрышным на сайте акции #ВыбираемВместе2023.

Единый день голосования в Москве пройдет до 10 сентября 20:00. Горожане выберут мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО.

Ранее московским родителям рассказали, как выгодно потратить баллы «Миллиона призов». Выигрыш можно обменять на одежду, обувь или школьные товары.