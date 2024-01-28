Москва 28 января 2024, 12:10 Победителям Кубка мэра Москвы по стендовой стрельбе вручат автомобили Кубок мэра Москвы по стендовой стрельбе пройдет в столице с февраля по май Freepik

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С февраля по май в мегаполисе стартует Кубок мэра Москвы по стендовой стрельбе. Победители получат автомобили «Москвич-3», сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Соревнования предусматривают три направления: «спортинг-компакт», «скит» и «трап». На каждом этапе будет формироваться личный зачет участников.

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Кубок заинтересует как профессионалов, так и любителей. Участники, успешно прошедшие отборочный тур, встретятся в суперфиналах (в категориях «скит» и «трап») или в финале и суперфинале (категория «спортинг-компакт»).

В отборочном испытании в категории «спортинг-компакт» будут состязаться 360 профессионалов и любителей. Из них 180 человек выйдут в финал, а 12 — в суперфинал. Затем жюри выберет двух победителей — профессионала и любителя. Каждому вручат автомобиль «Москвич-3».

Финал Кубка мэра Москвы пройдет с 24 по 26 мая на семейном фестивале. Желающим поучаствовать в соревнованиях необходимо зарегистрироваться на сайте.

Новый выпуск «Большой викторины» также стартовал в Москве. Жителям столицы предстоит ответить на восемь вопросов об истории катков и любимого зимнего вида спорта.