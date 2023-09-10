Москва 10 сентября 2023, 16:44 Победители второго розыгрыша «Миллион призов» в Москве смогут активировать коды Участники выборов в Москве смогут активировать коды программы «Миллион призов» Сайт мэра и правительства Москвы

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В воскресенье прошел второй розыгрыш акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов» среди участников онлайн-голосования. Победители смогут активировать коды после 12:00, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В розыгрыше участвовали москвичи, которые проголосовали в онлайн-режиме с 20:01 8 сентября до 20:00 9 сентября.

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Победителями стали 723 183 человека. В общей сложности в двух розыгрышах поучаствовал 2 090 881 москвич. После полудня победители получили СМС-сообщения. Также можно проверить выигрыш и активировать код на сайте акции #ВыбираемВместе2023.

Победителям начислили одну, три или пять тысяч призовых баллов. На них можно приобрести товары в магазинах, сходить в кафе или посетить театры. Также баллы, каждый из которого равен одному рублю, можно пожертвовать в благотворительные фонды.

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО начались в пятницу и закончатся 10 сентября. Заключительный розыгрыш призовых баллов проведут 11 сентября.

Ранее московским родителям рассказали, как выгодно потратить баллы «Миллиона призов». На них можно купить одежду, обувь, а также другие полезные товары.