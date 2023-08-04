04 августа 2023, 11:18
Победители конкурса «Покажи Москву!» представили авторские экскурсии
Заммэра столицы Сергунина: семнадцать победителей определили в конкурсе «Покажи Москву!»
В столице завершился конкурс «Покажи Москву!». Его победителями стали 17 человек. Семь из них определили сами горожане, а десять — экспертное жюри. Лучшие из лучших представили свои авторские экскурсии, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
«У конкурса несколько задач, включая популяризацию профессии гида и знакомство горожан с историей и достопримечательностями районов Москвы. С 2020 года количество подготовленных участниками маршрутов превысило 1,1 тысячи», — подчеркнула она.
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В этом году участники представили экскурсии по пяти направлениям: история, наука, спорт, экология и речные прогулки. Отправиться в путешествие по уникальным маршрутам можно не только пешком, но и на автобусе или трамвае. Проекты опубликовали на сайте Russpass.
Ранее жителям столицы сообщили, что в «Лужниках» откроют мобильный туристско-информационный центр.
Экскурсии
Москва 2023
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