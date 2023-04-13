Москва 13 апреля 2023, 13:57 Победителем конкурса «Воспитатель года Москвы» стал инструктор по физкультуре Мэр Собянин: подведены итоги конкурса «Воспитатель года Москвы» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В конкурсе «Воспитатель года Москвы» победил инструктор по физической культуре одной из столичных школ. Еще четыре педагога стали призерами интеллектуального соревнования, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В конкурсе принимали участие 20 педагогов дошкольного образования. С 10 по 12 апреля воспитатели, инструкторы по физкультуре, музыкальные руководители и другие специалисты представили свои разработки в сфере развития и обучения детей, а также показывали профессиональное мастерство.

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Победителя выбирали эксперты, которые оценивали, можно ли применить идеи ко всей системе дошкольного образования и насколько она поможет детям раскрыть свой потенциал. В результате выиграл инструктор по физической культуре из школы № 338 стал Егор Харитонов.

«Он представил технологию сюжетно-образовательной развивающей соревновательной игры, которая позволяет превратить знакомые детям физические упражнения в серию увлекательных игр с элементами математики, экологии, краеведения и других важных для воспитания ребенка тем», — написал Собянин.

Харитонов представит Москву на федеральном конкурсе «Воспитатель года России». А еще четыре педагога стали призерами интеллектуального соревнования.