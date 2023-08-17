Москва 17 августа 2023, 14:42 Победителей программы «Миллион призов» примут 50 театров и музеев Москвы Победители программы «Миллион призов» смогут потратить баллы в 50 театрах и музеях Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Полсотни московских культурных учреждений присоединились к программе «Миллион призов». Как сообщили на сайте мэра Москвы, победители акции #ВыбираемВместе2023 смогут обменять полученные призовые баллы на походы в музеи и театры.

В этом году к акции присоединились такие театры, как Театр на Таганке, «Современник», Театр Олега Табакова, а в список музеев, доступных для посещения за баллы программы, добавились Дарвиновский музей, Музей космонавтики, музей-заповедник «Царицыно», усадьба Кусково.

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Чтобы присоединиться к акции, жителям столицы нужно поучаствовать в электронном голосовании (онлайн или с использованием терминала на избирательном участке) с 8 по 10 сентября на выборах Мэра Москвы и депутатов ТиНАО. Победители получат одну, три или пять тысяч призовых баллов. Все их можно потратить в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах или перевести на благотворительность.

Розыгрыш пройдет 9, 10 и 11 сентября.

Выборы мэра Москвы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. При этом большинство жителей столицы заявили, что будут голосовать онлайн.

В столице также запустили сайт программы «Миллион призов» для онлайн-голосования на выборах в сентябре.