Победителей литературного конкурса «Москва долголетняя» объявят на столичном медиафестивале | 360°

Москва 29 августа 2023, 11:31 Победителей литературного конкурса «Москва долголетняя» объявят на столичном медиафестивале Итоги конкурса «Москва долголетняя» подведут на Московском медиафестивале Сайт мэра и правительства Москвы

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Воспоминаниями о важных событиях из жизни столицы поделились москвичи старшего поколения, а лучшие из написанных ими мемуаров назовут на Московском медиафестивале, который пройдет 2 сентября на Поклонной горе. Подробнее о конкурсе «Москва долголетняя», организованном проектом «Московское долголетие» в сотрудничестве со столичным Союзом журналистов, рассказали на сайте мэра города.

Уникальная летопись Москвы отразилась в почти тысяче произведений, присланных на конкурс тремя сотнями авторов. Лучшие стихи, прозу, пьесы, очерки и статьи появятся на страницах сборника, а четыре победителя получат главный приз — статуэтку «Серебряное перо».

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«Кто-то был очевидцем первого полета человека в космос, кто-то встречал кубинскую делегацию во главе с Фиделем Кастро, кто-то участвовал в VI Всемирном фестивале молодежи и студентов. Из таких воспоминаний складывается история, а сборник, в который войдут произведения, будет иметь ценность не только для нас, но и для будущих поколений», — рассказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Кроме главного события — награждения победителей — гости фестиваля смогут послушать лекцию о замедлении старения кандидата биологических наук Ольги Шестовой. Кроме того, на Московском медиафестивале пройдет шоу участников третьего сезона творческого проекта «Мастерская дизайнеров», а также концертная программа.

Ранее Главархив столицы совместно с центрами московского долголетия объявил о старте нового сезона клуба мемуаристики для всех жителей столицы старшего поколения «Линия жизни».