Москва 01 августа 2023, 12:52 Победителей конкурса «Московские мастера. Молодежка» определили в столице На конкурсе «Московские мастера» выбрали лучших специалистов по работе с молодежью Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице объявили победителей первого конкурса «Московские мастера. Молодежка». Об этом сообщили на сайте мэра города.

Среди девяти финалистов, сотрудников некоммерческих организаций, высших учебных заведений и органов исполнительной власти выбрали лучших специалистов по работе с молодежью. Для участников конкурса подготовили интеллектуальный этап для проверки теоретических знаний, публичное выступление на заданную тему перед компетентным жюри и молодежной фокус-группой, а также практический этап.

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Финалистам предложили за ограниченное время разобрать девять уникальных ситуаций. Специалисты должны были разобраться в обстоятельствах, оценить свои компетенции и полномочия, а также имеющиеся ресурсы. По результатам проведенного анализа они презентовали наиболее эффективные решения.

Звание «Московский мастер» и первое место в конкурсе получил председатель первичной профсоюзной организации обучающихся Университета науки и технологий «МИСиС» Московской городской организации Общероссийского профсоюза образования Зафар Сафаров. Второе место завоевал педагог допобразования Московского техникума креативных индустрий имени Л. Б. Красина Вадим Федоров. Третье место заняла Мария Ершова, главный специалист отдела по работе с НКО проектного офиса «Молодежь Москвы». Победителей наградят на Дне города.

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