Москва 21 ноября 2022, 16:30 Победителей и лауреатов конкурса молодых журналистов «Вызов — XXI век» наградили в Москве

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В Московском государственном лингвистическом университете состоялась церемония награждения победителей и лауреатов Всероссийского конкурса молодых журналистов «Вызов — XXI век», передала «Вечерняя Москва».

За первые места боролись более 600 корреспондентов в возрасте до 25 лет.

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По словам одного из членов жюри Александра Чумикова, конкурс особенно был полезен для молодых специалистов.

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«Сейчас наша отрасль становится все больше ремесленной и новостной. Если творческие материалы не каждый способен создать, то в формате новостей молодежь вполне достойно пишет», — добавил он.

Корреспондент «Вечерней Москвы» Иван Кудря стал победителем в номинации «Вызов — политика и экономика».