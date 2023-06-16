Москва 16 июня 2023, 11:48 «По зову сердца». Будущие контрактники рассказали о стремлении помочь Родине Будущие контрактники из Москвы объяснили свое стремление отправиться в зону спецоперации РИА «Новости»

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Добровольцы в столичном пункте отбора контрактников рассказали агентству городских новостей «Москва», чем обусловлено их решение пополнить ряды армии.

Добровольцы, прибывшие в единый центр отбора контрактников на улице Яблочкова в Москве, признались журналистам, что искренне хотят помочь стране. Главной мотивацией для них стал патриотизм и любовь к Родине.

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«По зову сердца иду. Я так решил, сделал осознанный выбор. Надо помочь стране», — отметил один претендентов.

Еще один посетитель пункта заявил, что намерен пойти по стопам своего деда, воевавшего на фронтах ВОВ.

«Я окончил военное училище в Советском Союзе, поэтому и иду», — добавил он.

Другой будущий военнослужащий решил помочь своим близким, которые уже выполняют задачи в зоне СВО.

«В зоне спецоперации находятся друзья хорошие, даже лучшие. Вот хочу туда попасть и помочь им», — уточнил доброволец.

В пункт отбора приходят не только мужчины, но и девушки.

«Я хотела служить по контракту, Родину защищать. Решила пойти механиком-связистом», — рассказала она.

Собеседница также отметила удобную организацию работы центра.

Подробнее узнать о правилах набора на контрактную службу можно на сайте mos.ru, по телефону 117 или в Telegram-боте @MskContract_bot.

Ранее более 100 жителей городского округа Пушкинский пришли добровольцами на службу по контракту.