Москва 20 августа 2023, 17:04 Плывущие трамваи и застрявшие машины. Москву накрыло мощным ливнем Несколько улиц Москвы затопило из-за сильного ливня

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В Москве и Подмосковье начался сильный дождь, затопивший улицы и дороги. В столице из-за подтоплений ограничили движение на нескольких улицах, сообщили в дептрансе. Люди застряли в собственных машинах, потому что их залило водой.

Источник «360» сообщил, что возле дома 11 по Бутырской улице из авто не смогла выйти женщина с тремя детьми. По его данным, машину затапливает.

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На Ярославской улице из-за неработающих ливневок подтопило территорию парковки, где застряли 10 автомобилей.

А на Ленинградском проспекте, в районе дома 49/2, залило кафе — в нем потекла крыша.

На Дмитровском шоссе в районе пересечения с улицей Руставели проехать в центр и область можно только по левому ряду. Затопило дороги и в Строгине. Очевидцы сообщили, что подтапливает не только улицы, но и торговые центры.

Telegram-канал Mash сообщил, что ливнем залило концертный зал Stadium на Ленинградском проспекте в Москве, вода пробила крышу и полилась в здание, куда уже вызвали экстренные службы.

Улицы Красногорска тоже залило. На снятых очевидцами кадрах некоторые машины просто остановились, другие медленно ехали по глубоким лужам.

Ранее МЧС Москвы выпустило предупреждение о поведении во время грозы для автомобилистов и пешеходов.