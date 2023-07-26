Москва 26 июля 2023, 10:18 Площадку для керлинга на Воробьевых горах в Москве достроят до конца августа Резиновое покрытие уложат на финальном этапе строительства площадки для керлинга в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Площадка для керлинга на Аллее Спортивной Славы звезд зимних Олимпийских игр на Воробьевых горах готова более, чем наполовину. Работы планируют завершить до конца августа, сообщил заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Михаил Никифоров.

«Сейчас выполнено уже более половины работ по устройству зоны для керлинга. Она представляет собой площадку с резиновым покрытием длиной 30 и шириной 4,5 метра, на которую будет намораживаться искусственный лед», — сказал он.

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Никифоров добавил, что поиграть в керлинг можно будет зимой, а летом площадку обустроят для петанка и мини-гольфа.

Рабочие уже подготовили траншеи глубиной около 80 сантиметров. Также в желобе из армированного бетона они разместили пластиковую трубу с фреоном и сделали основание для площадки.

На финальном этапе уложат резиновое покрытие и до конца обустроят холодильную машину.

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