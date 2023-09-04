Москва 04 сентября 2023, 20:14 Площадки-трансформеры появятся на западе Москвы Кузнецов: в ЖК «River Park Towers Кутузовский» построят площадки-трансформеры Фото: Stroi.mos.ru

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В Западном округе в жилом комплексе «River Park Towers Кутузовский» возведут площадки-трансформеры. Их будут использовать для общественных мероприятий, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Площадки-трансформеры и нефиксированная мебель стали визитной карточкой многих парков мира и даже набережных», — уточнил он.

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Кузнецов отметил, что площадки, помимо роли смыслообразующего элемента, делают пространство гибким и мобильным.

В «River Park Towers Кутузовский» установят всесезонную event-площадку под открытым небом, площадь которой составит 160 квадратных метров. Пространство оснастят также сценой под навесом, где закрепят экран и проектор, а также обустроят комфортные места для отдыха. Уличные гирлянды добавят уюта и придадут атмосферу городского парка.

На площадке планируют проводить камерные кинопоказы и танцевальные вечера, концерты и музыкальные встречи, фестивали и ярмарки. Кроме того, благодаря большим столам там смогут организовывать мастер-классы, дегустации и семейные торжества.

Ранее клубный дом возвели на месте долгостроя в Мещанском районе Москвы. Объект расположен в пешей доступности от станции метро «Цветной бульвар» и Екатерининского парка.