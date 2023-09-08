Москва 08 сентября 2023, 09:23 Площадки «Московских сезонов» подготовили сотни мастер-классов ко Дню города Сотни мастер-классов проведут на площадках «Московских сезонов» 8–10 сентября Сайт мэра и правительства Москвы

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В День города на площадках «Московских сезонов» пройдет развлекательная и творческая программа с мастер-классами. С 8 по 10 сентября местные жители и туристы смогут научиться готовить разные блюда и рисовать концертные афиши, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

На Тверской площади в шале «Цветочная оранжерея» 8 сентября в 15:00 художники помогут юным посетителям создать театральные постеры в стиле конструктивизм. Подобные афиши украшали Москву в начале XX века. В 16:00 гости будут декорировать костюм балерины, применяя стразы, ленты и кружево.

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В шале «Пальмовая оранжерея» в 15:00 гостям предложат расписать деревянные изделия под гжель. В 16:00 можно будет посетить занятие по декорированию шкатулки в технике городецкой росписи. В 17:00 пройдет мастер-класс, на котором научат украшать тарелки в стиле дулевского фарфора.

Архитектурный цех откроют в праздничные дни на площади Революции. Посетителям покажут, как создать дорожную карту Москвы в технике коллажа, а затем научат собирать лепные элементы знаковых зданий города.

Мастер-классы «Семь сестер Москвы» проведут 8 сентября с 12:00. Гостям предложат сделать головной убор в виде знаменитых высоток. На этой площадке 10 сентября можно будет поучаствовать в создании яркого города из бумаги и картона.

Ранее горожанам рассказали, куда сходить в День города в Москве. Праздничная программа включает масштабные концерты, спортивные соревнования, фестивали и выставки.