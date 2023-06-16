Москва 16 июня 2023, 16:13 Площадка для тестирования квантовой связи появится в московском кластере «Ломоносов» Сергунина: на базе кластера «Ломоносов» появится площадка для тестирования квантовой связи Сайт мэра и правительства Москвы

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На площадке кластера «Ломоносов» разработают оборудование и подготовят кадры для проектов квантовой связи, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, на Петербургском международном экономическом форуме московский инновационный кластер (МИК) и ОАО «Российские железные дороги» договорились о сотрудничестве. Основным направлением станет развитие инфраструктуры для квантовых коммуникаций.

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Для этого на площадке кластера «Ломоносов» оборудуют лабораторию, в которой будут исследовать нейрофизиологические возможности сотрудников на производстве. Полученные результаты позволят экспертам создать модель управления предприятием, которая повысит эффективность рабочих и упростит их деятельность.

Ранее заммэра Ефимов сообщил, что в ОЭЗ «Технополис Москва» откроется 30 новых предприятий к концу 2023 года.