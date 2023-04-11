Москва 11 апреля 2023, 17:18 Площадь нераспроданного жилья в Москве достигла 10 млн «квадратов» «Дом.РФ»: в Москве объем нераспроданного жилья от застройщиков достиг 10 млн «квадратов» Pxhere

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Москвичи стали покупать меньше недвижимости — площадь нераспроданных квартир достигла уже 10 миллионов квадратных метров. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные аналитического центра «Дом.РФ».

На начало апреля в столице строили 16,2 миллиона «квадратов» жилья, при этом 10 из них не распродали. По оценкам ЦИАН, объем нераспроданной недвижимости еще выше — 11,8 миллиона квадратных метров.

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Аналитики подсчитали, что реализовать такое количество квартир получится за срок от 2,5 до 3,3 года — без учета новых предложений.

Из общего объема строящегося в столице жилья на новостройки бизнес- и элитного класса приходится порядка 7,9 миллиона «квадратов». Пока продать удалось только 2,8 миллиона, еще 3,7 миллиона квадратных метров ждут своих покупателей. На оставшиеся квартиры продажи пока не открыли.

На новостройки комфорт-класса приходится порядка 8,3 миллиона квадратных метров, из них продано 3,4 миллиона, а в запасе у застройщиков находятся около 1,5 миллиона. Новых владельцев ожидают 3,5 миллиона «квадратов» жилья.

Жилье в элитном сегменте и бизнес-классе продается хуже из-за более высокой стоимости квадратного метра — она превышает 500 тысяч рублей. Об этом заявил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг. Он добавил, что там также сложнее оформить ипотеку.