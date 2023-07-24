Москва 24 июля 2023, 17:17 Площадь квартир в новостройках в Москве за пять лет сократилась на 20% «НДВ Супермаркет Недвижимости»: в Москве площадь квартир в новостройках сократилась на 20% РИА «Новости»

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В Москве за последние пять лет сократилась площадь квартир в новостройках. Снижение оценили в 20%. При этом стоимость жилья осталась практически без изменений, сообщили «Известия» со ссылкой на аналитиков «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По их мнению, такая тенденция позволяет минимизировать затраты на строящеюся недвижимость. За последний год цена на квартиры практически не изменилась.

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Например, средняя цена «двушки» евроформата осталась на уровне 11,8 миллиона рублей. В то же время «трешка» выросла всего на 0,6%, до 17 миллионов рублей.

За это же время, по информации аналитиков, средняя площадь уменьшилась на 1,5% и составила 46,8 квадратных метра.

Ранее стало известно, что около 87 тысяч дольщиков в Москве приобрели квартиры по схеме с эскроу-счетами.