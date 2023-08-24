Москва 24 августа 2023, 10:22 Площадь Борьбы благоустроили на северо-востоке Москвы Благоустройство площади Борьбы на северо-востоке Москвы завершили Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

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Специалисты закончили работы по благоустройству площади Борьбы в Северо-Восточном округе столицы. На приведенной в порядок территории появились зона для воркаута и шахматный стол. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Площадь граничит с районами Тверской и Марьина Роща. Неподалеку расположена станция метро «Достоевская».

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Площадь необычной треугольной формы украшают скульптуры героев поэмы Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки» — Венички и его девушки. Во время работ положение фигур изменили, развернув их друг к другу. Между ними проложили имитацию железной дороги, которая символизирует путь из Москвы в Петушки. Рядом установили информационный стенд, который рассказывает о героях произведения.

Кроме того, специалистам удалось при благоустройстве сохранить исторический облик и планировку площади. Там создали удобные места для отдыха со скамейками. Установили новые фонари с энергоэффективными светильниками, обновили ограждение с парапетами. Также сделали новый пешеходный переход через Перуновский переулок.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве набережной у «Нагатинского Затона». Там построят мост протяженностью 220 метров, который свяжет станцию метро с улицей Речников.