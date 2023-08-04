Москва 04 августа 2023, 09:27 Пляжи, теплые бассейны, благоустройство. Собянин рассказал, как в Москве развивают отдых у воды Мэр Собянин: в Москве продолжают благоустраивать зоны отдыха у воды Личный блог Сергея Собянина

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Несмотря на короткое лето в столичном регионе, отдых у воды остается крайне популярным среди жителей Москвы и туристов. Именно поэтому власти города продолжают обустраивать и обновлять специальные зоны у прудов и рек. О том, как преображаются такие места, рассказал в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Как поделился глава города, в пяти городских парках культуры и на двух фестивальных площадках создали летние бассейны с подогревом. Следующим летом таких мест для купания станет на десять больше.

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«Нынешним летом мы в два раза увеличили зону отдыха с бассейнами на Северном речном вокзале. В Нагатинской пойме, рядом с парком развлечений „Остров мечты“, создали самую большую пляжную зону в Европе. Одновременно там могут загорать три тысячи человек, и для них работает шесть открытых бассейнов», — заявил Собянин.

Также мэр перечислил, сколько уже существующих зон отдыха у воды благоустроили в прошлом году, и поделился планами по обновлению таких площадок на 2023 год. Например, у Большого и Малого Коньковских прудов на юго-западе столицы привели в порядок набережную, поставили удобные шезлонги, а рядом обустроили большую спортивную зону с полосами препятствий разной сложности — в стиле «Русского ниндзя».

Зона отдыха у Большого и Малого Коньковских прудов / Личный блог Сергея Собянина

Почти забытый водоем в Молжаниновском районе, у Синявинской улицы, преобразили в уютное место для отдыха.

«Здесь разбили ландшафтный парк и зону отдыха с экотропами и настилом у ранее неухоженных прудов. На месте пустыря появились площадки с лавочками и парковыми качелями для тихого отдыха, спортивная зона с уличными тренажерами, детская площадка, места для пикника и зона отдыха у воды с шезлонгами», — рассказал Собянин.

Зона отдыха в Молжаниновском районе / Личный блог Сергея Собянина

Также городские власти позаботились о благоустройстве сквера на Белозерской улице, парка «Печатники», каскада Кировоградских прудов, территории у Красного пруда на юге Москвы. Работы вовсю идут в этом году на севере столицы, в парке «Долгие пруды», в сквере между Западным и Восточным мостами Сходненского канала по Лодочной улице, а также на востоке города, у Черного и Белого озер в Косино-Ухтомском районе.

Ранее председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова сообщила, что набережную реки Сходни в районе Митино благоустроят и превратят в общественное пространство с лежаками, шезлонгами, цветущими клумбами, деревянными настилами, спортивной зоной и другими элементами для отдыха.