Москва 16 июля 2023, 13:59 Платформу «Город идей» в Москве дополнили десятком новых тем Собянин сообщил о масштабном обновлении платформы «Город идей» Сайт мэра и правительства Москвы

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Платформу «Город идей» обновили новыми темами. Они доступны в разделе «Предложить идею», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Мы запустили ее 9,5 года назад, чтобы москвичи могли предлагать свои инициативы по развитию города», — уточнил он.

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Глава города добавил, что девять из новых тем связаны с существующими молодежными проектами: от информационной безопасности до патриотического воспитания. Их запустили с проектным офисом «Молодежь Москвы». Еще одна тема нацелена на развитие библиотек и культурных центров Москвы, а также популяризацию их работы.

С начала деятельности раздела «Предложить идею» москвичи отправили более 40 тысяч предложений. Наибольший интерес пользователи проявляют к сферам, касающимся благоустройства города, транспорта и парков.

Собянин отметил, что инициативы жителей способствовали преображению Москвы. В частности, благодаря жителям высадили свыше четырех тысяч деревьев и кустарников, разбили сотни тысяч «квадратов» газонов, отремонтировали больше 115 детских площадок, благоустроили около сотни пешеходных зон, а также добавили примерно 20 новых автобусных маршрутов, установили и обновили более 25 пунктов проката и парковок для велосипедов и самокатов.

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