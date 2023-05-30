Москва 30 мая 2023, 15:05 Плановый бюджет на летний отдых россиян достиг максимума с 2012 года ВЦИОМ: плановый бюджет на летний отдых россиян стал максимальным с 2012 года Фото: freepik.com

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Социологи выяснили, сколько денег жители РФ планируют потратить на летний отдых в этом году. Сумма оказалась вдвое больше, чем десять лет назад. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Исследователи ВЦИОМ установили, что россияне увеличили сумму бюджета на летний отпуск до 53 923 рублей в расчете на одного человека. В прошлом году граждане закладывали на отдых на 20% меньше — до 45 089 рублей.

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В течение последних трех лет показатель увеличивался, прирост к 2021 году составил 35% — тогда россияне откладывали на отпуск на одного человека 40 022 рубля.

Десять лет назад житель РФ планировал в среднем потратить на летний отдых 27 220 рублей.

«С 2012 года эта цифра планомерно растет. За десятилетие планируемый бюджет фактически увеличился в два раза», — уточнил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Отсутствие денег остается главной причиной, по которой население отказывается от летнего отдыха с 2019 года. В 2023 году ее назвали 38% опрошенных от числа тех, кто намерен отдыхать только дома (доля группы — 51%). Из-за проблем со здоровьем 14% респондентов не планируют отдыхать летом, еще у 12% не будет отпуска и 7% россиян останутся дома из бытовых хлопот.