Москва 08 февраля 2024, 09:21 Пятый конкурс инновационных разработок «Новатор Москвы» стартовал в столице Собянин объявил о начале конкурса инновационных разработок «Новатор Москвы» Freepik

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В столице начался пятый конкурс инновационных разработок для города «Новатор Москвы». Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, соревнования включают три направления — «Проект будущего» — для авторов инновационных решений, «Меняющие реальность» — для желающих представить свои идеи на рынке и «Лидеры инноваций» — для проектов с уже найденными покупателями.

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Каждая номинация предусматривает по шесть подкатегорий, включая строительство, промышленность и медицину.

Для участия в конкурсе приглашаются самостоятельные авторы или команды до пяти человек. Подать заявку можно до 1 мая.

Глава города добавил, что «Новатор Москвы» запустили в 2020 году. За это время свои идеи представили более пяти тысяч человек, призерами стали 138 проектов. В частности, инженер Денис Кулешов со своей командой получил премию за разработку уникальных нейроимплантов для восстановления зрения.

Собянин также поздравил московских ученых с Днем российской науки. Он поблагодарил исследователей за талант, энтузиазм, большой вклад в инновационное развитие Москвы и пожелал новых успехов.