10 марта 2023, 19:15
Пятиэтажный паркинг площадью свыше шести тысяч квадратных метров появится в Москве
В Москве появится новый пятиэтажный паркинг. Он будет располагаться на Боровском шоссе. Об этом сообщило «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.
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Площадь здания превысит шесть тысяч квадратных метров. При этом высота паркинг составит порядка 20 метров. На данный момент в городе выставили на торги участок земли площадью 0,38 гектара, где предположительно будет располагаться здание.
Строительство
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