Москва 10 марта 2023, 19:15 Пятиэтажный паркинг площадью свыше шести тысяч квадратных метров появится в Москве

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В Москве появится новый пятиэтажный паркинг. Он будет располагаться на Боровском шоссе. Об этом сообщило «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

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Площадь здания превысит шесть тысяч квадратных метров. При этом высота паркинг составит порядка 20 метров. На данный момент в городе выставили на торги участок земли площадью 0,38 гектара, где предположительно будет располагаться здание.