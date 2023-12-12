Москва 12 декабря 2023, 16:38 Пятиэтажную парковку построили на востоке столицы Андрей Бочкарев: многоуровневый паркинг построили на востоке Москвы РИА «Новости»

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Пятиэтажную парковку построили на востоке столицы в составе жилого комплекса. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Паркинг в составе жилого комплекса, состоящего из нескольких высотных корпусов, — необходимый элемент сопутствующей инфраструктуры», — отметил заммэра.

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Открытая парковка появилась на территории жилого комплекса «Перовское 2», реализуемого компанией ПИК. В состав жилого комплекса войдут шесть зданий, детский сад, начальная школа.

Парковку площадью 8,4 тысячи квадратных метров оснастили системой охраны, шлагбаумом со встроенной системой контроля доступа, а также лифтом грузоподъемностью 630 килограммов. Она сможет вместить до 300 машин.

Еще один паркинг, на 810 автомобилей, возведут в столичном ЖК «Мытищи Парк» к 2025 году. Группа «Самолет» уже получила разрешение на строительство.