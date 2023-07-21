21 июля 2023, 14:07
Пятьдесят проектов достраивают в Москве по «старой» схеме финансирования
Бочкарев: пятьдесят проектов в Москве завершат по «старой» схеме долевого строительства
Пятьдесят объектов осталось достроить в Москве для полного перехода от «старой» схемы финансирования к «новой». Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, среди полусотни оставшихся проектов — жилые дома, офисные здания, паркинги, и помещения, которые реализуются по договорам долевого участия.
С каждым завершенным проектом на «старой» схеме мы все ближе подходим к моменту, когда все дома будут возводиться только с использованием проектного финансирования и эскроу-счетов.
Андрей Бочкарев
Общая площадь оставшихся объектов составила примерно 2,7 миллиона квадратных метров. Это всего десять процентов от общего числа текущих проектов долевого строительства в Москве.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о применении новейших технологий информационного моделирования при строительстве семи новостроек по программе реновации.
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