Москва 21 июля 2023, 14:07 Пятьдесят проектов достраивают в Москве по «старой» схеме финансирования Бочкарев: пятьдесят проектов в Москве завершат по «старой» схеме долевого строительства РИА «Новости»

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Пятьдесят объектов осталось достроить в Москве для полного перехода от «старой» схемы финансирования к «новой». Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, среди полусотни оставшихся проектов — жилые дома, офисные здания, паркинги, и помещения, которые реализуются по договорам долевого участия.

С каждым завершенным проектом на «старой» схеме мы все ближе подходим к моменту, когда все дома будут возводиться только с использованием проектного финансирования и эскроу-счетов. Андрей Бочкарев

Общая площадь оставшихся объектов составила примерно 2,7 миллиона квадратных метров. Это всего десять процентов от общего числа текущих проектов долевого строительства в Москве.

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