Москва 05 февраля 2024, 19:00 Пять земельных участков выставят на торги в Новой Москве Гаман: Москва выставит на торги пять земельных участков в ТиНАО РИА «Новости»

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Московские власти анонсировали продажу в Троицком административном округе пяти земельных участков, предназначенных для строительства частных домов. Общая площадь выставленных лотов составила 0,75 гектара, сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

В начале 2024 года предполагается выставить на продажу участки площадью от 0,14 до 0,15 гектара каждый.

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«Будущие владельцы смогут возвести на них дома площадью от 597,2 до 614,4 квадратного метра», — уточнил Гаман.

Лоты расположены в поселении Михайлово-Ярцевское. Участки находятся в непосредственной близости к деревне Заболотье и имеют смежные границы, что удобно для покупателей. Особое преимущество местоположения заключается в близости к государственному природному заказнику «Поляница». Кроме того, от участков легко добраться до Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).

Жители Подмосковья уже подали более 17 тысяч заявок по земле и имуществу за январь через сайт госуслуг.