Москва 07 августа 2023, 11:49 Пять трасс для катания на BMX обустроили в парке «Яуза» в Москве Мельников: дерт-парк из пяти велотрасс для BMX открыли в московском парке «Яуза» Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В парке «Яуза» на участке вдоль Северодвинской улицы появился дерт-парк — специализированная трасса для катания на BMX и горных велосипедах. Об этом сообщил замглавы столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

Новый дерт-парк — совокупность стартовых подиумов разной высоты и фигур-трамплинов из уплотненного грунта. Трассу разделили на сегменты с разными уровнями сложности, а трамплины образовали траектории для выполнения разнообразных акробатических элементов.

Реклама

Всего в дерт-парке открыли пять трасс различной сложности. Их общая протяженность составила 350 метров. Площадь площадки равна 1900 квадратных метров.

Дерт-парк в парке «Яуза» — это тренировочный центр для дисциплины «слоупстайл», дословный перевод термина — катание на склоне. Сергей Мельников

Парк появился по запросу общественности и подойдет спортсменам разного уровня.

Ранее еще восемь спортивных учреждений подключили к бесплатному Wi-Fi в Москве. Благодаря этому спортсмены смогут загрузить онлайн-тренировки и быть всегда на связи.