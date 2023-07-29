Москва 29 июля 2023, 15:56 Пять новых «выделенок» для общественного транспорта появились в Москве Заммэра Ликсутов: пять новых выделенных полос для городского транспорта открыли в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице открыли пять новых выделенных полос для общественного транспорта. Благодаря этому сократится время ожидания автобусов и троллейбусов на остановках, а также на 30-40% станет меньше аварий с их участием, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Новые «выделенки» в столице появились в субботу, 29 июля, на 38 маршрутах общественного транспорта. Их общая длина составила пять километров.

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С новой выделенной полосой на улице Свободы в сторону области от Алешкинского проезда до Планерной улицы в три раза сократится время следования общественного транспорта по этому участку. Городские маршруты № 199, 212, а также областные — № 472, 873 и 1873 тоже затронут нововведения. В часы пик автобусы курсируют там с промежутками в две минуты и перевозят свыше 10 тысяч пассажиров.

Благодаря новой «выделенке», протяженность которой составила 640 метров, жители Химок и Куркина быстрее будут добираться от «Сходненской».

Ранее жителей столицы предупредили, что движение перекроют в Москве на ряде улиц и набережных из-за велогонки «La Strada» 30 июля. Ограничения движения для автомобилистов введут с 07:30 до 15:00.