Москва 18 августа 2023, 19:49 Пять новых адресов включили в московскую программу реновации Мэр Москвы Собянин: в программу реновации по столице включили еще пять новых адресов Сайт мэра и правительства Москвы

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Еще пять адресов вошли в программу реновации по Москве. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, программа охватила три округа. Стартовые площадки разместят на севере в Войковском и Тимирязевском районах; на юго-западе в Зюзине и Южном Бутове и на северо-западе в районе Покровское-Стрешнево.

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«Когда возведем здесь новостройки, сможем расселить 20 старых домов и предоставить комфортное жилье для 3700 человек», — заявил Собянин.

Также мэр добавил, что в общей сложности для программы реновации подобрали 592 стартовых площадки для строительства. Их площадь составила около 9,6 миллиона квадратных метров.

Ранее в поселении Мосрентген снесли по реновации первые старые дома, жильцы которых уже переехали в новостройки.