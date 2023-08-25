25 августа 2023, 09:10
Пять новостроек по реновации передали под заселение в Зеленограде
Собянин сообщил об активной программе реновации в Зеленограде
В Зеленограде для переселения участников реновации передали пять новостроек. В них переедут жители 11 ветхих домов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что три новых жилых здания расположены в Крюкове и два — в Старом Крюкове. Еще один новый дом достроили и начали готовить для новоселов. Новое жилье получат участники реновации, проживающие в 11 старых домах, из которых пять уже снесли. На их месте оборудовали стройплощадку.
Реклама
Глава города добавил, что 670 семей уже отметили новоселье в новых квартирах, еще 480 семьям власти помогли с переездом. В общей сложности по реновации в ЗелАО расселят 34 дома. Новое жилье предоставят 7,1 тысячи человек.
Кроме того, руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин сообщил, что программу реновации в этом году реализуют на 27 площадках в Москве. На этих участках спроектировали 418 домов общей площадью в 7,8 миллиона квадратных метров.
Ранее более 105 тысяч москвичей за шесть лет переехали по программе реновации. Всего горожане переселятся в 240 новых зданий.
Сергей Собянин
Москва 2023
Реновация в Москве
Реклама
Реклама