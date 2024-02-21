Москва 21 февраля 2024, 17:12 Пять московских улиц попадут под усиленный контроль инспекторов МАДИ Ликсутов: инспекторы МАДИ усилят патрулирование на пяти улицах в Москве РИА «Новости»

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С 22 февраля работники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) усилят патрулирование на пяти улицах. Это снизит число нарушений правил парковки и повысит безопасность в городе, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Благодаря усилению контроля на этих участках нарушений станет меньше, а значит снизится количество аварий и повысится пропускная способность улиц», — отметил глава дептранса Москвы Максим Ликсутов.

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Он уточнил, что с четверга усиленно начнут патрулировать — Ярцевскую улицу, Ильменский проезд, Хвалынский бульвар, Пантелеевскую улицу и проспект Генерала Алексеева.

На участках, где водители бросают машины под запрещающими остановку знаками и на тротуарах, инспекторы будут чаще проводить проверку. Брошенные в неположенном месте автомобили мешают пешеходам и становятся причиной аварий. Всем водителям выпишут штраф за неправильную парковку в размере трех тысяч рублей.

Ранее ГУСТ Московской области обратился к жителям с просьбой не оставлять бесхозные автомобили во дворах. Такой транспорт не только визуально портит территорию, но и мешает снегоуборочной технике.