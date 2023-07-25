Москва 25 июля 2023, 09:12 Пять московских больниц полностью перейдут на цифровой формат работы до конца года Мэр Собянин рассказал о цифровой трансформации стационаров в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице проводят трансформацию стационаров. До конца года пять крупнейших медучреждений полностью перейдут на цифру, а через два года в безбумажном режиме будут работать все клиники, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

«Более десяти лет назад цифровая трансформация московского здравоохранения началась с решения очень сложных и важных, но все же локальных задач», — подчеркнул он.

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Глава города отметил, что в систему здравоохранения внедрили ЕМИАС и дистанционную запись к врачу / электронную регистратуру, чтобы москвичи больше не томились в очередях. Также модернизировали диспетчерскую и установили систему ГЛОНАСС для быстрого приезда скорой помощи на вызов. Теперь бригады медиков работают с мобильными навигационными устройствами, оперативно принимающими вызовы.

Помимо этого, врачам поликлиник уменьшили бумажную нагрузку благодаря созданию электронной медицинской карты. Мэр добавил, что сейчас в цифровом формате функционируют два московских стационара — НИИ СП имени Склифосовского и ГКБ имени Вересаева. До 2025 года все больницы мегаполиса планируют перевести на цифру.

Ранее москвичам сообщили, что стартовал эксперимент с бесплатной парковкой для пациентов в трех поликлиниках. Пациенты смогут бесплатно оставлять машину, пока посещают врача, но через два часа начнет действовать повышенный тариф.